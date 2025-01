Ilgiorno.it - I Fiulot chiede un contributo per continuare a sostenere persone in difficoltà

Pavia, 6 gennaio 2025 – Qualcuno ha donato 250 euro, altri soltanto 5 ma tutti insieme voglionoun progetto, quello della locanda etica “I” che nel 2024 ha compiuto 5 anni. Non un locale come ce ne sono tanti, ma un’occasione di rinascita persvantaggiate che trovano un’opportunità di lavoro. “Abbiamo dato un possibilità a decine di– ha detto Goffredo Bordese, promotore della raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme e presidente della cooperativa sociale Etka - tra progetti sociali, di integrazione e di semplice supporto umano e molti di questi alla fine hanno trovato un lavoro a tempo indeterminato da noi, il tutto ospitando centinaia di serate live per dar voce a chi crede ancora nella musica live e nell'arte”. Oltre 3.800 euro sono stati finora raccolti, ma l’obiettivo è di arrivare a 5mila euro per creare borse lavoro, laboratori per lavori di manutenzione e falegnameria, migliorare la locanda etica e una futura secondo sede.