Derby Inter-Milan Pulisic | Che spirito di squadra! Conceicao ci ha detto …

Christian, giocatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' dopo il, finale della Supercoppa Italiana 2025 che si è giocata all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sestava fumando il sigaro: "Non voglio dire niente su, chiedete a lui. Io però non l'ho fatto". Sulla vittoria: "Per noi è importante questa coppa, oggi abbiamo cambiato la partita e in gruppo ci sono buone sensazioni". Su cosa ha dato: "Avete visto oggi questa fame. Anche oggi abbiamo cambiato partita, c'è unobuono in. Mi ha sorpreso la sua intensità ogni giorno. Ci hache dobbiamo avere fame e che è più importante quella della tattica". LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>