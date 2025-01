Tvplay.it - Dall’Inter al Napoli, colpo scudetto per Conte: che ribaltone di calciomercato

Leggi su Tvplay.it

Il, dopo aver battuto la Fiorentina in campionato, potrebbe compiere un importantein sede di.L’Inter scenderà in campo tra pochissimi minuti per sfidare il Milan nella finale di Supercoppa Italia, ma nel frattempo ildiha dato un forte segnale in campionato. I partenopei, infatti, hanno battuto sabato all’Artemio Franchi la Fiorentina di Raffaele Palladino con un netto 0-3.alper: chedi(Ansa Foto) tvplay.itCon questo successo, dunque, ilha chiuso il suo girone di andata in vetta alla classifica, sempre in attesa dei vari recuperi dell’Inter di Simone Inzaghi e dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Archiviato il match contro la Fiorentina, il team partenopeo è chiamato ora alla gara dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Verona .