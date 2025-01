Oasport.it - Boris Becker punzecchia Alcaraz: “Un divo che gioca troppo: devono pensare meno ai soldi”

Carlosha già conquistato quattro Slam nel corso della sua giovane carriera: due Wimbledon (2023 e 2024), un Roland Garros (2024) e uno US Open (2022). All’appello mancano dunque soltanto gli Australian Open, che il 21enne proverà a mettere nella propria bacheca già al termine della prossima edizione, in programma dal 12 al 26 gennaio sul cemento di Melbourne. Il fuoriclasse spagnolo si presenterà all’appuntamento dopo i quarti di finale raggiunti dodici mesi fa e con il chiaro obiettivo di alzare al cielo il trofeo, attualmente detenuto dal nostro Jannik Sinner.Il numero 3 del mondo ha iniziato la marcia di avvicinamento al prestigioso torneo svolgendo una sessione di allenamento con il francese Giovanni Mpetshi Perricard e domani tornerà in campo per un nuovo turno con il serbo Novak Djokovic, prima di fare il proprio debutto stagionale nella giornata di mercoledì 8 gennaio contro il padrone di casa Alex de Minaur in un incontro di esibizione.