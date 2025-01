Abruzzo24ore.tv - Bonifici istantanei senza costi aggiuntivi: cosa cambia per banche e consumatori

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Roma - La rivoluzione dei pagamentipromette transazioni rapide esovrapprezzi, sfidando carte di credito e app. Dal 9 gennaio, entra in vigore una nuova normativa europea che ridisegna il panorama dei, obbligando lea riceverli e allineandone ia quelli deitradizionali. Questo provvedimento mira a rendere più accessibile uno strumento finora penalizzato da commissioni elevate, che potevano superare i due euro per transazione. Le regole introdotte prevedono anche un’importante evoluzione per il 9 ottobre 2025, quando tutti gli istituti finanziari dovranno non solo ricevere ma anche offrire iai propri clienti. Per aumentare la sicurezza delle transazioni, sarà obbligatoria la verifica dell’identità, accertando la corrispondenza tra l’IBAN e il nome del destinatario.