Bologna | card ai dipendenti comunali la password 27UP1d0c0c091ion3 un insulto mascherato

A prima vista sembra una normalegenerata da un codice alfa-numerico, “”, che il sindaco di, Matteo Lepore, ha mandato ai suoiper ottenere in regalo laCultura. Secondo il Sindacato Generale di Base (SGB), che ha inizialmente portato alla luce il problema, sostituendo i numeri con lettere che hanno una forma simile – come la S al posto del 2, la T per il 7 e così via – il messaggio del regalo celerebbe un’offesa “codificata”: “Stupido coglione”.E così è scoppiata la polemica: ciò che, nelle intenzioni del sindaco, doveva essere un apprezzato riconoscimento in vista delle festività natalizie, si è trasformato in un clamoroso autogol. In effetti, una volta decifrato il messaggio, è difficile ignorare l’che hanno scoperto i lavoratori mentre cercavano di utilizzare laper attivare la carta (del valore di 25 euro), che offre un anno di accesso gratuito a musei, cinema, teatri, festival e altri eventi culturali della città.