ATP Auckland 2025 | Luciano Darderi subisce la rimonta di Borges ed è subito fuori

Situazione un po’ paradossale per, che pur uscendo di scenaall’ATP 250 dioffre una delle migliori prestazioni sul veloce finora a lui ascrivibili. A batterlo è il portoghese Nuno, che proprio dalle terre Down Under nel 2024 ha iniziato la scalata che intende portarlo a essere ben ricordato tra i lusitani. 5-7 6-3 7-5 il punteggio a favore di, che aspetta il vincente di Navone-Opelka.Prima parte del confronto tutta favorevole a, che pur fatica sui propri turni di servizio, ma su quello dipesca il break di vantaggio. Questo, però, lo perde praticamente: dal 3-0 si passa al 3-3. Dopo il sesto gioco di rilevante non succede più praticamente nulla, ma quando le cose sembrano destinate al tie-break ecco che arriva un altro game decisivo e lottato, in cui è il terzo set point a mettere fine a tutto: 7-5