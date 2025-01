Bergamonews.it - Assalto ai bancomat in Bergamasca: 4 colpi in 24 ore

Quattroaiin 24 ore in: tra sabato e domenica sono stati fatti esplodere gli sportelli a Torre Boldone e Bagnatica, mentre sono andati a vuoto gli assalti a Suisio e Urgnano. Secondo una prima ipotesi dei carabinieri di Treviglio e di Bergamo che stanno indagando sul caso pare che il modus operandi riconduca gli episodi alla stessa banda di malviventi.Il primo colpo, andato a vuoto, è stato alle 4 di mattina di sabato 4 gennaio alla filiale della Banca Agricola Mantovana – Monte dei Paschi in via Belvedere a Suisio. È scattato l’allarme e così i banditi si sono dati alla fuga.Quarantacinque minuti più tardi, alle 4.45 l’alla filiale Bper di via Carducci a Torre Boldone. Qui il colpo è andato a segno ed il bottino deve essere consistente perché furto s’è consumato proprio all’inizio del weekend dell’Epifania.