Ai Golden Globe 2025, anche gli orologi hanno giocato un bel ruolo

Con il'anno dei red carpet è ufficialmente iniziato, e allora tra riconoscimenti e best look, non potevamo farci scappare l'occasione per dare un occhio più da vicino aglicheindossato i grandi protagonisti della serata.Tutti glideiDaniel Craig e il suo Omega Speedmaster MoonwatchDaniel Craig , aiAwardsDaniel Craig , aiAwards, gennaio, Beverly Hills, California. (Photo by Taylor Hill/FilmMagic)Taylor HillNonostante la nomination come miglior attore drammatico per la sua interpretazione di William Lee in Queer di Luca Guadagnino, e nonostante la boccata d'aria fresca che Daniel Craig ci ha regalato negli ultimi tempi in fatto di look, ail'attore ha voluto ribadire che è difficile lasciar andare ildi 007.