Ilgiorno.it - A San Vittore Olona la befana arriva in moto e porta le calze ai ragazzi della Cittadella

Leggi su Ilgiorno.it

San(Milano), 6 gennaio 2025 – Variazione sul tema: anziché a bordo di una scopa, laha deciso questa volta di cavalcare unafiammante per andare are lepiene di regali e dolciumi (ma anche in qualche caso carbone) aicomunità sanse "La Cittadei” che opera sul territorio del Legnanese in stretta sinergia con “Il Piccolo principe” di Busto Arsizio. L’iniziativa è stata organizzata come ogni anno per l’Epifania dalrclub "Ss 33 Sempione” assieme alla sezione legnanese dell’Associazione dei carabinieri e al “4x4 Insubria Club Fuoristrada”. Le, una cinquantina per altrettantiospitibella villa Lazzati immersa in un parco di 20mila metri quadrati – firmate dalla Fondazione Heal che sostiene il lavoro di medici e ricercatori impegnati nella lotta contro i tumori cerebrali in età pediatrica – sono state subito andate a ruba.