Velvet nails | l’effetto velluto perfetto per gennaio porta la manicure su un altro livello

È uno dei tessuti più eleganti dell’inverno,per mantenere caldo e dare, allo stesso tempo, quell’elemento shiny degli outfit invernali. È il, ed è un finish versatile e soprattutto riproducibile anche sulle unghie. Nascono così le, una tecnica che esiste da tempo e che per questa stagione ha vissuto un revival da parte di Zola Ganzorigt (l’autrice, insieme ad Hailey Bieber, delle ormai storiche e iconiche glazed donuts).Come ricreare le, le unghieperfette per l’invernoLa nail artist Zola Ganzorigt ha appunto realizzato questa nail art con un finish ancora più delicato e cangiante. E l’ha ribattezzato Cinnamon Girlin onore della base, che ricorda la cannella. Per realizzarla la nail artist ha realizzato un tutorial: si parte da uno strato di smalto nella nuance scelta, in uno strato uniforme.