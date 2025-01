Lapresse.it - Usa, Magic Johnson si abbassa per ricevere la Medal of Freedom da Biden: il video esilarante

Leggi su Lapresse.it

EarvinJr., meglio noto come, ha ricevuto laofda Joe. L’ex campione di basket Nba si è reso protagonista di un simpatico siparietto al momento della consegna della Medaglia della Libertà: si èto in squat per far sì che il capo dello Stato potesse mettergli l’onorificenza al collo. Il gesto ha suscitato le risate e gli applausi dei presenti e delle altre 18 persone che sono state premiate dacome Bono Vox e Hillary Clinton.