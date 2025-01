Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-01-2025 ore 14:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Bentrovati Tutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla riviera cittadina nessuna segnalazione di rilievo quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare consolari più Penso ila ridosso dei grandi centri commerciali spostamenti in parte condizionati dal maltempo sta piovendo in diverse zone dell’hinterland capitolino nel frattempo la polizia locale Ci segnala un incidente sul ponte Umberto inevitabili le ripercussioni anche sul Lungotevere Tor di Nona nel quadrante Nord nella zona di Monte Mario ci sono cose sulla Trionfale nelle due direzioni all’altezza del San Filippo Neri Sono in corso alcuni lavori di potatura sulla tangenziale code allo svincolo per la stazione Tiburtina per le provenienze da San Giovanni e stasera l’atteso derby della Capitale con la sfidaLazio in programma 20:45 all’Olimpico alcuni provvedimenti relativi alla viabilità nell’area del Foro Italico sono già scattati chiusure e ulteriori restrizioni nella zona a partire dalle 16:30 circa maggiori informazioni su questo altre notizie sul sito