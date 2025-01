Oasport.it - Snowboard, Ian Matteoli si qualifica per la finale nel big air a Klagenfurt

Iancentra ladel big air nella tappa di, in Austria, della Coppa del Mondo 2024-2025 dipark & pipe: l’azzurro vince la heat 2 ed entra tra i 10 atleti che si contenderanno il successo nel tardo pomeriggio con il secondo punteggio assoluto. Eliminati gli altri quattro azzurri in gara.L’azzurro Ianvince la seconda heat con lo score complessivo di 167.00, frutto di due run da 90.50 e 76.50, centrando il secondo punteggio assoluto alle spalle di quello ottenuto dal norvegese Oyvind Kirkhus, vittorioso nella prima heat con 170.50.Vanno in, inoltre, dalla prima heat il nipponico Ryoma Kimata (165.00), lo statunitense Oliver Martin (164.00), l’austriaco Clemens Millauer (162.25) ed il ceco Jakub Hrones (161.25), e, dalla seconda, l’altro nipponico Taiga Hasegawa (164.