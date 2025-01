Oasport.it - Sinner cauto: “So che i primi turni saranno difficili”. E sul caso Clostebol è saggio

Janniksi appresta a fare il proprio debutto stagionale: martedì 7 gennaio (ore 06.00 italiane) il numero 1 del fondo sarà impegnato sul cemento di Melbourne nell’incontro di esibizione con il padrone di casa Alexei Popyrin. Sarà un test importante per riprendere confidenza con il campo dopo un mese abbondante di distanza dal trionfo in Coppa Davis e che precederà la partita di venerdì 10 gennaio contro il greco Stefanos Tsitsipas.Il fuoriclasse altoatesino avrà due uscite a disposizione per scaldare il motore in vista degli Australian Open, primo Slam della stagione in programma a Melbourne dal 12 al 26 gennaio. L’azzurro sarà chiamato a difendere il trofeo conquistato lo scorso 28 gennaio e sarà tra i grandi favoriti della vigilia: di sicuro eviterà il serbo Novak Djokovic e il russo Daniil Medvedev fino ai quarti, non incrocerà lo spagnolo Carlos Alcaraz prima di una semifinale e affronterà il tedesco Alexander Zverev soltanto in un eventuale atto conclusivo.