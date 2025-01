Lanazione.it - Sicurezza sotto esame. L’allerta è massima per il rischio idraulico

Dal 1948 ad oggi in città gli eventi atmosferici hanno causato cinque morti e ingenti danni. Le vittime più recenti delle calamità naturali sono state Idina Niccolai, morta nell’alluvione del 23 settembre 2003 quando il torrente Carrione in piena l’ha strappata dalla sua abitazione di via Carriona trascinandola fino alla località Campiglia, e Laura Zuccari, colpita dal ramo di un albero nel parco Ugo La Malfa durante il downburst del 22 agosto 2022 mentre aiutava un senzatetto. Morti e calamità sono riportate nel nuovo Piano di protezione civile, la cui ultima modifica è stata approvata dal consiglio comunale del 23 aprile 2023. Uno strumento che il Coc, il Centro operativo comunale dovrà mettere in atto in caso di diverse calamità naturali possibili, che vanno dalle alluvioni, alla ricerca di persone scomparse fino ad arrivare agli incendi boschivi.