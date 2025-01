Pronosticipremium.com - Roma-Lazio, i convocati di Baroni: Pedro in panchina

Mancano poche ore al calcio d’inizio di, match che chiuderà la domenica della 19ª giornata di Serie A. Il derby della Capitale andrà in scena questa sera allo stadio Olimpico dalle ore 20:45. Dopo il pareggio per 1-1 al Meazza contro il Milan, la squadra guidata da Claudio Ranieri necessita di una super prestazione per portare a casa i tre punti nella stracittadina contro i biancocelesti, autori fin qui di una stagione sopra le aspettative. A separare le due squadre in classifica sono ben 15 punti: i giallorossi occupano la decima posizione a quota 20, mentre i cugini si trovano in quarta posizione., idi: recuperati Noslin e LazzariIl tecnico biancoceleste Marcoha diramato la lista deiper la partita di questa sera: confermata tra i difensori l’assenza di Patric, che non ha recuperato dai problemi fisici accusati negli ultimi giorni, mentre tornano a disposizione Lazzari, Noslin e Castrovilli.