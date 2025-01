Notizie.com - Roma-Lazio, episodi di grande tensione: città blindata, sequestrate armi

Che il derby della capitale sia sentito è un dato di fatto, che spesso qualcuno faccia di tutto per rovinareè un altro dato di fatto..Le ore che precedono la sfida tra le squadre di Claudio Ranieri e Marco Baroni sono infuocate, la polizia costretta a scendere in campo.di(ANSA) Notizie.comLa sfida si giocherà a partire dalle ore 20.45, per la prima volta in serata dal 2019. Una scelta che non molti avevano condiviso, visto che i recenti derby capitolini si erano tutti svolti durante il giorno proprio per motivi di pubblica sicurezza.Laè statada ieri anche per la concomitanza apertura della Porta Santa per il Giubileo a San Paolo Fuori le Mura che ha portato tantissime nella capitale. Per la gara sono previsti oltre 60mila spettatori e da alcuni giorni le Forze dell’ordine stanno lavorando per controllare la situazione.