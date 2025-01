Romadailynews.it - Roma, controlli nei quartieri periferici: tre denunce e multe per oltre 1000 euro

Leggi su Romadailynews.it

Operazioni neiAlessandrino, Casilino e Torre Maura per contrastare illegalità e degrado.Operazioni di controllo straordinario sono state condotte dai Carabinieri della stazione diAlessandrina e della compagnia Casilina neiAlessandrino, Casilino e Torre Maura.Gli interventi, mirati al contrasto di fenomeni di illegalità e degrado nelle periferie della Capitale, rientrano nel piano voluto dal prefetto di, Lamberto Giannini, e condiviso dal Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.Nel corso delle attività, sono state identificate 124 persone e controllati 53 veicoli. Tre persone sono state denunciate e sono state elevate sanzioni al codice della strada per.In particolare, un uomo di 75 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per evasione dagli arresti domiciliari.