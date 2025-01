Terzotemponapoli.com - Pullen trascina il Napoli Basket alla conquista della seconda vittoria in campionato contro Derthona

IlBasket al PalaBarbutoladi questo. – riporta pianetabasket.com – Apre bene il 2025 la squadra di Giorgio Valli che ferma la Bertramdi Walter De Raffaele, che va 8-6 in stagione e ferma la striscia di tre successi consecutivi: 92-83 il risultato finale. Show di Jacob: ne aveva fatti 28Scafati, ne fa altrettanti staserala Bertram in 25 minuti con 6/7 da due, 2/5 da tre, 10/10 ai liberi. Erick Green aggiunge 20 punti.I piemontesi – che rimandano la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia – inseguono per lunghi tratti. Il primo tempo si chiude con i campani avanti di 4 lunghezze. Nel terzo quarto i padroni di casa impattano alla grande: alla tripla di Tortona segue un 17-2 di parziale che porta la gara dal 43-43 al 60-44 nel giro di pochi minuti.