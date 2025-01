Napoli dottoressa del pronto soccorso picchiata dalla nipote di un paziente al Cotugno | arrestata 41enne

Leggi su Dayitalianews.com

Unadi, esasperata – secondo la sua versione dei fatti – dall’eccessiva attesa per lo zio al, ha aggredito ladi turno.Ha aggredito unadi turno neldell’ospedaledi, perché – secondo lei – il tempo di attesa per lo zio che era statoera troppo. Così, unanapoletana, già nota alle forze dell’ordine, è finita in manette, ed è ora agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di lesioni, violenza e minaccia a personale sanitario e interruzione di pubblico. Denunciate anche altri tre parenti per minaccia a personale sanitario. Fortunatamente, il medico aggreditodonna ha avuto come conseguenza cinque giorni di prognosi.L’aggressione è avvenuta questa notte (5 gennaio) a, neldell’ospedaledove era arrivato un uomo che stava male seguito da alcuni parenti.