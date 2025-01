Ilrestodelcarlino.it - Modigliana, ecco i belli del paese. Quattro giovanissimi sul podio

disono stati premiati allo Zoc ed Nadel venerdì scorso: nessuno di loro se lo aspettava, ma tutti ne sono rimasti contenti. La premiazione si è tenuta durante la tradizionale manifestazione in una piazza Matteotti gremita soprattutto di giovani in attesa di vedere i loro coetanei indossare le fasce dei vincitori. L’organizzazione era del ‘Moto Club’ col presidente Matteo Ortelli, in collaborazione con l’azienda ‘ni Tiziana S.r.l. we care connect’ della presidente Morena Palli. Il primo premio della ‘Bella del’ è stato assegnato a Emma Bertazzoni con 73 voti. La 19ennem studentessa al primo anno della facoltà di Farmacia all’Università di Bologna, entrerà così a far parte della tradizione familiare perché farmacista lo è il padre e lo era il nonno, in quella esistente inm in piazza don Giovanni Minzoni.