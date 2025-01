Mistermovie.it - Mister Movie | Anthony Mackie e l’entusiasmo per Avengers: Doomsday: le riprese stanno per iniziare

L'attore ha condiviso il suo entusiasmo per l'inizio delle riprese di Avengers: Doomsday, il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe (MCU) previsto per il 1° maggio 2026. Anthony Mackie, che ha assunto il ruolo di Capitan America dopo il ritiro di Steve Rogers in Avengers: Endgame, si prepara a tornare sul set insieme ai fratelli Russo, registi che hanno già firmato alcune delle pietre miliari del franchise. Il ritorno dei fratelli Russo e un nuovo capitolo per l'MCU. Avengers: Doomsday segna il ritorno dei fratelli Russo dietro la macchina da presa, dopo il successo mondiale di Avengers: Endgame. Questa collaborazione riaccende l'entusiasmo dei fan, che considerano i Russo come maestri nella gestione delle intricate trame corali che caratterizzano l'MCU.