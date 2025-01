Mistermovie.it - Mister Movie | Andrew Garfield sarà Gesù nel nuovo film di Martin Scorsese?

Leggi su Mistermovie.it

Le speculazioni sul possibile coinvolgimento dinelsudiretto dahanno acceso il dibattito tra fan e critici. L’attore britannico, già protagonista neldiSilence del 2016, ha risposto in maniera diretta alle voci che lo vedrebbero nuovamente collaborare con il celebre regista.Ilprogetto disuclass="wp-block-heading">L’annuncio deldiè stato fatto nel maggio 2023, dopo un incontro privato del regista con Papa Francesco in Vaticano. Questa rivelazione ha suscitato grande interesse, soprattutto perchéaveva già affrontato il tema religioso ne L’ultima tentazione di Cristo nel 1988, un’opera che al tempo sollevò non poche controversie.Secondo alcune fonti, come Variety, il regista avrebbe mostrato interesse a riunirsi conper il progetto, anche se non era chiaro se l’attore fosse stato preso in considerazione per il ruolo dio per interpretare uno dei discepoli.