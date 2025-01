Golssip.it - Malena: “Basta al porno, rivoglio purezza. Potrei restare 10 vite senza sesso”

Filomena Mastromarino, ormai exstar conosciuta come, ha rilasciato un'intervista a "Storie di donne al bivio" su Rai Due. Ecco le sue parole: “Tornare vergine è impossibile ma se potessi cambiare pelle, tornare indietro, farei esattamente il contrario di quello che ho fatto fino ad avere la sensazione di non essere mai stata toccata da nessuno Per un momento intorno ai 17 anni ho pensato anche di diventare suora. Ho avuto oltre cento uomini per una media di sette ore dial giorno, che se moltiplicate in ore dinaturale, penso chealtre diecifare. Se io potessi, per questo 2025 chiederei di riacquistare la mia: non pensavo che ilpenetrasse così dentro la mia persona; pensavo che rimanesse soltanto lavoro in realtà ilè una cosa molto delicata, molto intima.