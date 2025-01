Ilfattoquotidiano.it - Lancet: “In Italia dati sanitari frammentati, e con l’autonomia differenziata sarà ancora peggio”

“La legge suldecentralizzerà ulteriormente la governancea approfondendo la frammentazione e le disparità tra regioni invece di promuovere la raccolta e la condivisione armonizzate dei”. La rivista scientificalancia l’allarme sulla legge che detta il quadro normativo per la devolution di competenze su 23 materie, tra cui la tutela della salute, e che è stata “svuotata” dalla Corte costituzionale. L’insomma, non ha affatto bisogno di autonomia, specialmente per quanto riguarda la sanità. TheRegional Europe mette in copertina la bandierana e pubblica un articolo dal titolo ‘Then health data system is broken‘, che si occupa in particolare della raccolta deiscientifici utili alla ricerca e all’assistenza.