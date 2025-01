Lanazione.it - Laboratorio di teatro e presenza scenica

Un progetto ideato dall’attrice e regista Valentina Bischi (nella foto) per riscoprire l’arte del racconto come strumento per una comunicazione più espressiva ed efficace. “La Parola Atomica” non è un corso ditradizionale ma unche attinge all’esperienza teatrale per avvicinarsi all’arte del racconto, integrando parola e corpo. L’obiettivo è fornire competenze narrative flessibili e resilienti, potenziando le capacità persuasive e di leadership dei partecipanti. Durante il corso alla Città del, i partecipanti lavoreranno su voce,, utilizzo dei supporti tecnologici e gestione delle relazioni con il pubblico, per migliorare le abilità comunicative sia in ambito professionale che personale. Il racconto è una chiave per umanizzare le relazioni, dare forza all’argomentazione e costruire legami autentici con chi ci ascolta.