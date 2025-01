Pianetamilan.it - La questione Dani Olmo e Pau Victor infiamma la Spagna: il Milan alla finestra

Insi continua a discutere sulla situazione die Pau, i due giocatori legati al Barcellona ma attualmente senza licenza definitiva per giocare. Nelle ultime ore, la Federcalcio spagnola e la Liga hanno pubblicato un comunicato congiunto in cui ribadiscono il diniegoregistrazione dei due calciatori. Questo lascialiberi di firmare per altri club, ma il presidente del Barcellona, Joan Laporta, non sembra intenzionato a mollare. Laporta è pronto a rivolgersi al Consiglio Superiore dello Sport (CSD) per richiedere un’iscrizione cautelare, valutando addirittura il ricorsogiustizia ordinaria, se necessario. Nel frattempo, susi registra l’interesse del. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il club rossonero avrebbe proposto un contratto di sei mesi al giocatore spagnolo, con l’accordo che a lugliopossa poi fare ritorno al Barcellona.