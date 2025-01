Ilrestodelcarlino.it - Il maxi cantiere in corso alla Pace: "Demoliremo anche l’ultimo palazzo. Poi parcheggi e strada più larga"

Sta per essere abbattutonel quartiere, in quello che è il più grandedella ricostruzione post sisma. "Il cronoprogramma – spiega Silvano Iommi, assessore all’Urbanistica – prevedeva lavori di abbattimento e ricostruzione per una durata complessiva di tre anni; siamo abbondantemente entro i tempi previsti.condominio che verrà abbattuto è stato acquistato dditta Cagnini, che lo ha preso dagli eredi Lattanzi. L’edificio, che ha 27 alloggi ai numeri civici 19 e 21, sorgerà leggermente arretrato rispetto a dove era stato piazzato, così dargare via Zorli. Il Comune – aggiunge Iommi – dovrebbe mettere il quel tratto della viadei, di cui ora l’area è carente". Alstanno lavorando tre ditte, di cui una è la Cagnini, che sta formalizzando gli atti per il permesso a demolire e ricostruire.