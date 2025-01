Pronosticipremium.com - Il Fair Play Finanziario non spaventa: possibile multa per la Roma

Leggi su Pronosticipremium.com

Da qualche anno a questa parte, un ruolo fondamentale nella gestione societaria di un club c’è senza ombra di dubbio il, introdotto dalla UEFA nel 2011. Rispettarne i paletti è dunque d’obbligo per evitare di incorrere in sanzioni che possono essere più o meno pesanti a seconda di quella che è la situazione finanziaria di ogni società. Nei prossimi mesi, e più precisamente tra febbraio e maggio, arriveranno le nuove sentenze, che dovrebbero interessare anche la.Tra le squadre italiane, proprio i giallorossi sarebbero quelli più a rischio, anche se non ci si aspetta una sanzione troppo importante. Stando infatti a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, diversamente da quanto si era palesato negli scorsi giorni, dalle parti di Trigoria aleggerebbe una certa tranquillità.