Lapresse.it - Governo, Trump accoglie Meloni a Mar-a-Lago: “Ha preso d’assalto l’Europa”

Leggi su Lapresse.it

La presidente del Consiglio, Giorgia, è volata negli Usa per raggiungere la residenza di Donalda Mar-a-. La missione segreta, organizzata nel massimo riserbo, arriva a due settimane dall’insediamento del tycoon alla Casa Bianca e anticipa di qualche giorno la visita di Joe Biden in Italia. Here iswith Italy’s Giorgiaat Mar-a-tonight. I wonder if President-elect Elon Musk will be making an appearance? pic.twitter.com/RVUVD3ZoFf— Harry Sisson (@harryjsisson) January 5, 2025Non è escluso che alla base dell’improvvisa trasferta negli Usa ci sia la vicenda della giornalista italiana Cecilia Sala detenuta nel carcere di Evin a Teheran. Possibile poi che tra i temi sul tavolo trovi spazio anche quello legato alle guerre in Ucraina e Medioriente, la questione dei dazi e più in generale il rapporto Usa-Ue conche punta ad essere un ponte trae la nuova amministrazione targata