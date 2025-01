Quotidiano.net - Giubileo 2025, aperta l’ultima Porta Santa alla Basilica di San Paolo a Roma

, 5 gennaio 2024 – È stataoggi ladelladi Sanfuori le Mura di, la quinta e ultima per ildella Speranza del. Oltre 3.100 fedeli hanno assistito a questa imnte tappa dell’anno giubilare, celebrata ale 10 di questa mattina con una cerimonia presieduta dal cardinale James Harvey, arciprete dellae già prefetto della Casa Pontificia. Con la solenne apertura della quintasi è completato il rito dell'Anno Santo nelle quattro basiliche papali di– più unasimbolica al carcere di Rebibbia, per dare speranza aio detenuti – dando il via a tutti gli appuntamenti deldi quest’anno. Per l'occasione è stataanche la piazza antistante a Sanfuori le Mura, interessata da diversi lavori di riqualificazione.