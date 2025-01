Tarantinitime.it - Faggiano, Mollicone in visita al presepe vivente

Tarantini Time QuotidianoTappa aper il presidente della VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati, On. Federico, in occasione della XXXI edizione dell’affascinantein programma per lunedì 6 gennaio 2025 alle ore 16:00. Unaistituzionale, fortemente voluta dal parlamentare ionico di Fratelli d’Italia Giovanni Maiorano, molto importante che dimostra la grande attenzione e sensibilità da parte delle Istituzioni pubbliche verso un evento di grande rilievo per il territorio e che vanta numerosi riconoscimenti tra cui la stipula del gemellaggio del Comune dicon la Città di Betlemme, Capitale mondiale della Cristianità; l’alta onorificenza di Cavalieri del Santo, il prestigioso premio di Migliordei Popoli ed il conferimento del titolo di Città deldella Regione Puglia.