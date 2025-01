Sport.quotidiano.net - Eccellenza: il castenaso ci prova con massa lombarda. L’Osteria Grande sfida il Mezzolara

Leggi su Sport.quotidiano.net

Prima giornata di ritorno, alle 14,30, per il campionato di. Il girone B offre subito un derby: si tratta di quello tra la sorpresa Osteria(27), sesta nonostante si tratti di una neo-promossa, e la terza forza(31). Il, secondo a quota 34 con cinque lunghezze di svantaggio dalla capolista Tropical Coriano (39), cercherà di avere la meglio a Granarolo (ore 17,30) del(16) mentre il Medicina Fossatone (21), undicesimo ma rivitalizzato dalla splendida vittoria in rimonta (da 0-2 a 3-2) ottenuta nel derby casalingo contro il, sarà di scena sul terreno di gioco del Russi (16). Impegno esterno almeno sulla carta proibitivo, infine, per il Granamica (13) che cercherà di uscire indenne dal campo della prima della classe Tropical Coriano.