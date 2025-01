Inter-news.it - Di Francesco su Stankovic: «Migliorato tanto. Tenga l’umiltà!»

Filipha tirato fuori un’altra prestazione di alto livello in Venezia-Empoli. 1-1 il risultato finale, il suo allenatore Eusebio Dine ha parlato in conferenza stampa.MERITI – Filipsta crescendo notevolmente, le ultime prestazioni lasciano presagire ad un grande futuro per il portiere di proprietà dell’Inter. Al Venezia sta conquistando sempre di più la fiducia di Eusebio Di, ora è il titolare fisso ai danni di Joronen. L’allenatore ha detto in conferenza stampa: «Il primo merito è suo, noi lo supportiamo, è un ragazzo che sta continuando a lavorare e come ho già detto non deve mai mancargli. E’nella sicurezza e nelle uscite»Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Disu: «