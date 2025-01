Iltempo.it - "Consultazione dal risultato già scritto". Statali, Cisl sul contratto nazionale

“Lasuldelle Funzioni Centrali, promossa dai sindacati non firmatari, si è svolta senza alcuna validazione da parte di un organo terzo e senza garanzie di trasparenza sui partecipanti e sulle modalità di voto. Un'iniziativa dalgiàe priva di qualsiasi valore legale”. Lo dichiara, in una nota, la segreteriadella Funzione Pubblica della. “Si tratta di un'iniziativa puramente mediatica – aggiungono – che rischia solo di creare confusione e di danneggiare gli interessi dei lavoratori, isolandoli in una protesta sterile e priva di obiettivi concreti.”. “I lavoratori hanno già espresso chiaramente il loro giudizio. Lo hanno fatto partecipando alle assemblee sul, dove il nuovo accordo è stato accolto positivamente, e con la scarsa adesione allo sciopero generale proclamato da CGIL e UIL lo scorso 29 novembre.