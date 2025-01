Ilgiorno.it - Cambio della guardia (con polemica) al gruppo Alpini

L’assessore alla Cultura Antonio Capece ha consegnato un attestato di riconoscenza a Giovanni Lorenzo De Vecchi come segno di apprezzamento per la sua nomina a capo delCassano. Una dimostrazione di stima per il neoeletto, meritata, che assume però il sapore di “due pesi due misure“ nei confronti di Roberto Semini, storico capo del, alla guida deglidi Cassano per 33 anni fino al termine del suo mandato. "Questo – ha spiegato l’assessore Antonio Capece alla consegna dell’attestato al neoeletto alla guida delle penne nere cassanesi – è un riconoscimento simbolico per l’impegno profuso negli anni al serviziocomunità, attraverso la suo costante attività nel volontariato. Grazie al suo operato, l’associazionedi Cassano d’adda continua a rappresentare un punto di riferimento per la nostra città e a collaborare attivamente con l’assessorato alla Cultura, promuovendo valori di solidarietà, memoria storica e appartenenza alla comunità".