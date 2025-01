Inter-news.it - Calafiori sicuro: «Bastoni miglior difensore italiano in attività. Due motivi»

Leggi su Inter-news.it

Riccardoha elogiato il compagno di squadra in Nazionale, Alessandro, indicandolo come ilpiù forte tra quelli italiani ora in.LA DICHIARAZIONE – Riccardosi è espresso in termini molto positivi nei confronti del connazionale Alessandro, indicandolo come ildel momento. Il calciatore dell’Arsenal ne ha parlato durante un’intervista rilasciata a Sky Sports UK, aggiungendo le seguenti considerazioni: «Di lui mi piacciono la mentalità, il modo in cui gioca, che reputo molto simile al mio, e ne ammiro anche il piede sinistro. È decisamente forte palla al piede, anche più di me. Gli voglio bene come amico e gli auguro il meglio». Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «in