Biden consegna la medaglia della libertà. Tra i premiati Bono, Messi e Denzel Washington

(STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Joeha conferito alla Casa Bianca lapresidenzialea coloro che hanno contribuito in modo significativo ai valorisicurezza degli Stati Uniti con iniziative pubbliche e private che hanno contribuito alla diffusione di valori importanti come la pace del mondo e la prosperità. La premiazione ha coinvolto 19 esponentipolitica,musica, dello sport e del cinema.“Per l’ultima volta come Presidente ho l’onore di conferire laa persone veramente straordinarie – ha affermatodurante la cerimonia -. Siamo qui per onorare il loro sacro sforzo per more la cultura e per difendere la causa dell’America. Per questa ragione voglio ringraziarvi personalmente per quello che avete fatto per questo Paese”.