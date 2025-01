Oasport.it - Australian Open 2025, definite le 32 teste di serie. Sinner n.1, 3 gli italiani

Si è ufficialmente delineato il quadro dellediagli, primo Slam della stagione che andrà in scena sul cemento di Melbourne dal 12 al 26 gennaio. I migliori 32 giocatori del ranking ATP beneficeranno di questo status e potranno godere di un cosiddetto cammino protetto, ovvero non potranno affrontarsi tra loro nei primi due turni.Più si è in alto nella classifica mondiale e più il percorso sarà favorevole, almeno sulla carta: ad esempio i primi otto possono incrociarsi tra loro solo a partire da quarti, i primi quattro non si affronteranno prima delle semifinali. Il sorteggio del tabellone andrà in scena giovedì 9 gennaio (ore 04.30 italiane), al termine del quale conosceremo quali saranno gli scenari per l’evento in terra oceanica.Janniksi presenterà all’appuntamento da numero 1 del mondo e cercherà di difendere il trofeo conquistato lo scorso 28 gennaio.