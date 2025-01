Arabia Saudita, si va verso nuovi accordi commerciali con la Lega Calcio di A

Leggi su Ildenaro.it

LaSerie A e l’un rapporto sempre più saldo, che potrebbe proseguire anche al termine dell’attuale contratto che prevede la disputa della Supercoppa in territorio. Alla vigilia della finale tra Inter e Milan, l’a.d. dellaA Luigi De Siervo ha fatto il punto della situazione rispondendo alle domande a partire dalle polemiche per la decisione di non effettuare il minuto di silenzio in ricordo di Aldo Agroppi scomparso nei giorni scorsi. “Paese che vai usanza che trovi, è come pensare di poter entrare in una moschea con le scarpe. Dobbiamo capire il contesto. Ricordare Agroppi come merita dobbiamo farlo dinanzi a chi l’ha conosciuto. Non è una mancanza di rispetto nei confronti dell’Italia o di Aldo, ma il tema è che siamo in un Paese dicon una cultura diversa”, ha dichiarato.