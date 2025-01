Ilrestodelcarlino.it - A San Ginesio arriva il liceo del Made in Italy

Aprirà a San, all’istituto omnicomprensivo Gentili – Tortoreto, il nuovodelin. La novità sarà presentata venerdì 10 alle 18 nell’aula magna dell’istituto, nel Salone dell’Ostello, in un incontro aperto a tutte le famiglie e gli interessati: sarà un’occasione per far conoscere il corpo docente, scoprire il piano di studi e porre domande sul percorso formativo. "A partire da quest’anno, ildelinnel Maceratese è presente anche nell’entroterra con un’offerta formativa di qualità" assicura la dirigente scolastica Brigida Cristallo (nella foto). Il termine delle iscrizioni è slittato di quindici giorni, quindi sarà possibile iscriversi a partire dalle 8 del 21 gennaio fino alle 20 del 10 febbraio. "L’apertura deldelinnel nostro omnicomprensivo è un successo che conferma l’importanza dell’istituto – ha aggiunto il sindaco di SanGiuliano Ciabocco – e lo pone all’avanguardia per la qualità dell’offerta formativa.