Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2025 ore 13 | 30

DEL 4 GENNAIO ORE 13.20 CHIARA CHIAVARIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SUL RACCORDO ANULAREIN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA GALLERIA APPIA E GREGNA DI SANT’ANDREAMENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFICCO TRA DIRAMAZIONESUD E APPIACI SPOSTIAMO SULLA PONTINARISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE POMEZIA.LA CIRCONE È REGOLARE.SULL’A1 FIRENZEPRESENTI CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONZANONO E ORTE IN DIREZIONE DI FIRENZENELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO,RICORDIAMO CHE AÈ ANCORA ATTIVO, E LO SARÀ SINO AL 6 GENNAIO, IL PIANO TRASPORTI NATALIZIO CON 3 LINEE BUS GRATUITE PER RAGGIUNGERE IL CENTRO; SI TRATTA DELLE LINEE FREE 1, FREE 2 E 100, IN SERVIZIO TUTTI I GIORNI DALLE 9 ALLE 21.