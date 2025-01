Metropolitanmagazine.it - Tom Holland ha un piano preciso per il suo futuro cinematografico, familiare e sul rapporto con Zendaya

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Tomha recentemente dichiarato a Men’s Health di aver scelto di non camminare sul red carpet insieme alla sua ragazzaalle première dei suoi film “perché non è il mio momento, è il suo momento, e se andiamo insieme, si tratta di noi“. I due attori uniscono le forze quando si tratta di un film che hanno girato insieme, come la trilogia “Spider-Man” della Marvel. Manon voleva rubare la scena acamminando sui carpet di “Challengers” o “Dune”, per esempio. La coppia trascorrerà gran parte del 2025 sui set cinematografici insieme come star di un quarto film di “Spider-Man” e di “The Odyssey” di Christopher Nolan. Entrambi i film hanno date di uscita fissate per il 2026, il che significa che vedremo molti red carpet condivisi dai due attori.hanno recitato insieme in tre film di “Spider-Man”, due dei quali hanno incassato più di 1 miliardo di dollari al botteghino mondiale.