Se passa la separazione delle carriere dei magistrati, cambiamo il dress code

Leggo sul Dubbio un “elogio della toga” a firma di Antonella Trentini, presidente dell’Unione nazionale avvocati enti pubblici. Che gli avvocati la indossino sempre in tribunale, esorta Trentini, non già per l’obbligo (con relative sanzioni disciplinari) imposto da un regio decreto ma per orgoglio, specie in un’epoca in cui la professione è così mortificata. Guai se la tolleranza per uninformale, imposta dalle tribolazioni della pandemia, si trascinasse troppo oltre la fine dell’emergenza sanitaria. In un rito – in qualunque rito – i paramenti sono essenziali, e non è possibile trattarli alla stregua di orpelli. Il grande Dante Troisi, nel Diario di un giudice, sognava di fare indossare la toga nera anche all’imputato: “Con la toga, forse, egli, colpevole o innocente, si vedrà simile a chi lo giudica e lo difende”.