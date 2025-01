Oasport.it - Quando Lewis Hamilton debutta con la Ferrari? Definita una possibile data: attenzione ai TPC

avrà a disposizione un pacchetto di mille chilometri da percorrere in quattro giorni per acclimatarsi allaprima che la Scuderia di Maranello presenti la monoposto per il Mondiale F1 (il varo è in programma il 19 febbraio). Si tratta dei cosiddetti TPC, ovvero i Testing of Previous Cars (prove su vetture precedenti), grazie ai quali un pilota può guidare una monoposto utilizzata almeno due stagioni prima rispetto a quella attuale.Il chilometraggio complessivo è appunto spendibile in quattro giornate durante l’anno solare perché il britannico ha preso parte all’ultimo campionato (con la Mercedes), mentre gli esordienti non hanno limiti di percorrenza e hanno a disposizione un massimo di venti giorni. Il nuovo compagno di Charles Leclerc cercherà di familiarizzare con la Rossa con l’intento di essere immediatamente protagonista.