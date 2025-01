Lanazione.it - Nuovo codice della strada, la soluzione dei locali: navette per riportare i clienti a casa

Versilia, 4 gennaio 2025 – Un pulmino, un autista personale, e un’esperienza che inizia da sotto, osservando il panorama di Viareggio eVersilia, e arriva ai tavoli, con i prodottie i calici di vino, delle osterie, dei ristoranti e delle cantine del territorio. Sono le nuove iniziative, proprio di questi, attivate a seguito dell’entrata in vigore dele di sanzioni più severe per chi guida sotto l’effetto di alcol, che, nelle ultime settimane, ha avuto effetti pesanti sul loro lavoro. Attività che, nonostante il calo, appunto, non si sono lasciate prendere dallo sconforto, ma, con inventiva e forza di volontà, si sono reinventate per venire incontro ai, offrire loro un passaggio e permettere di fare un’esperienza enogastronomia senza paura o pericoli, attivandosi, con penna, macchina e pulmini, contro un cambiamento importante.