Anteprima24.it - Nargi vuole andare avanti, Festa pure: pace o un solo vincitore?

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa fase “due” dell’amministrazione comunale targata Laura, sarebbe dovuta iniziare il 20 dicembre, come lo stesso primo cittadino aveva confermato determinata e raggiante in conferenza stampa.In quei giorni gli assessori tecnici, professionisti da curriculum da 90, dopocinque mesi di lavoro avevano dovuto fare le valigie e salutare una città che, in fondo, non hanno nemmeno avuto il tempo di conoscere. Almeno non approfonditamente.Ma il Sindaco, e non lo ha mai nascosto, aveva ed ha la ferma volontà di premiare quei consiglieri comunali scelti dai cittadini attraverso il voto alle urna e, così, subito la nomina degli assessori politici ( al netto di untecnico rimasto)tutti nomi e cognomi chiaramente riconducibili all’ex sindaco Gianluca