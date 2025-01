Pianetamilan.it - Milan – Il Fair Play finanziario: un nuovo ordine in Europa

Dal 2010, con l’introduzione delda parte di Michel Platini, il calcio europeo ha affrontato una vera e propria rivoluzione. In un’epoca in cui molti presidenti, ancora romantici e non legati ai freddi fondi d’investimento, spendevano oltre le loro possibilità per non deludere i tifosi, la Uefa ha deciso di metterenei conti, chiedendo alle squadre di rispettare delle regole per evitare “spese pazze”. Nonostante critiche e difficoltà iniziali, il sistema ha contribuito a risollevare la situazione economica del calcio. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, dopo aver attraversato diverse fasi, siamo arrivati alla quarta, con una serie di sanzioni che inizieranno tra febbraio e maggio. La buona notizia per le squadre italiane è che, ad eccezione della Roma, che vive un momento di grande difficoltà finanziaria, le altre stanno rispettando i parametri imposti dalla Uefa.