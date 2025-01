Meret vicinissimo al rinnovo formula e cifre dell’ingaggio | quanto guadagnerà

Leggi su Spazionapoli.it

Ultime Calcio Napoli –ad un passo dalcon il club: scopriper il portiere degli azzurri Tra le ultime calcio Napoli di queste ore c’è anche quella relativa aldi Alex. Il portiere è in scadenza nel 2025, ma le operazioni per il prolungamento contrattuali sono già entrate in una fase avanzata. Secondoriferito da numerosi esperti di mercato, l’accordo tra le parti è quasi stato raggiunto e questo mese di gennaio potrebbe essere persino quello designato per la firma ufficiale., che è arrivato in azzurro nel giugno del 2018, è diventato titolare inamovibile già da tre stagioni, cioè da quando Luciano Spalletti ha deciso di puntare su di lui. Quell’estate era ad un passo dallo Spezia, salvo poi restare a Napoli e diventare campione d’Italia a fine anno.